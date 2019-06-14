2019/06/14 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإدارة العامة للمرور، أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور: القيام بأعمال الطرق دون إبلاغ الإدارة المختصة ” مخالفة “ صحيفة صدى الالكترونية.

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