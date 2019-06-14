2019/06/14 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الهجوم على ناقلتي نفط، هذا الأسبوع، في خليج عمان، داعيا إلى تحقيق مستقل فيما حصل.وأكد غوتيريش، في تصريح للصحفيين، أنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي النفط، وفق ما نقلت رويترز.من ناحيته، حث أحمد أبو الغيط،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تدين استهداف ناقلتي النفط وتطالب بالتحقيق وكالة خطوة برس.

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