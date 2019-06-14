العشرات يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة المقصرين بمجزرة سبايكر

2019/06/14 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..طالب عشرات المتظاهرين في العاصمة بغداد ،الجمعة، بمحاسبة المقصرين في جريمة سبايكر وتقديمهم للعدالة.وجاءت المطالبة خلال تشييع رمزي لضحايا المجزرة في ساحة التحرير وسط بغداد إحياءً للذكرى الخامسة لمجزرة “سبايكر” التي راح ضحيتها 1700 من طلبة كلية القوة الجوية بمحافظة صلاح الدين.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها نطالب القضاء العراقي بمحاسبة كل […]

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