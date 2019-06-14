دعوة عربية إنسانية للتبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين

2019/06/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري الشباب العربي من الجنسين إلى التبرع بالدم، الذي يساهم في إن...

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