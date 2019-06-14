«بلومبرج»: السعودية مهيأة لتتصدر الأسواق الناشئة وإزاحة الهند

2019/06/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة «بلومبيرج»، أن سوق الأسهم السعودية مهيأة لتتصدر الأسواق الناشئة من حيث صافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة « ETF » لعام 2019، متجاو...

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