إصابة شخصين إثر حريق اندلع في شقة بالخبر

2019/06/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر، حريقًا بشقة في أحد المباني؛ نتيجة تسرب الغاز.

وأعلن الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني...

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