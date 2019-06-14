2019/06/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن قرر الاستمرار على رأس القيادة الفنية لنادي دورادوس المكسيكي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء، عدل المدرب الأر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارادونا يقرر الرحيل عن الدوري المكسيكي) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارادونا يقرر الرحيل عن الدوري المكسيكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).