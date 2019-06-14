سلسلة متاجر «أركاديا» توافق على خطة لإعادة هيكلة المجموعة

2019/06/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبس الإلكتروني – اعتمدت شركة متاجر التجزئة «أركاديا» خطة إنقاذ جديدة لإعادة الهيكلة، وتقضي الخطة الجديدة بإغلاق 50 متجراً وتسريح 1000 موظف، حيث وافق أصحاب المتاجر، والتي تضم «أركاديا»، «موطن توب شوب»، «بيرتون»، «دوروثي بيركنز»، «توبمان»، «واليس»، «إيفانز»، «أوتفيت» و«ميس سيلفريدج»، على الخطة ، لتفادي الركود والانهيار مما سينقذ 17000 وظيفة إضافية من الخطر.وقال …

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