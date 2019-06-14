2019/06/14 | 21:15

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - ديالى

حذرت النائب عن محافظة ديالى غيداء كمبش، اليوم الجمعة، من كثرة سقوط ضحايا في صفوف طلبة جامعة ديالى بسبب رداءة الطريق المؤدية إليها.

وقالت كمبش، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق جامعة ديالى الذي يمثل جزء

بغداد اليوم _ متابعة

اعتذر مغني الراب الشهير "NE-YO" لجمهوره في السعودية، عن عدم حضوره أول حفل لـ"وايت" المقصود به ديسكو جدة الجديد.

وكتب المغني الشهير في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن عي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، عودة 12 عائلة ايزيدية من سوريا الى مناطق سكناهم في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة ١٢عائلة ايزيدية يصل ع

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