2019/06/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين

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