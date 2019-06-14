إحباط محاولة لتهريب النفط في بيجي

2019/06/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الطاقة،الجمعة، عن إحباط محاولة لتهريب النفط في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

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