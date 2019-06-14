رئيس ائتلاف دولة القانون: الصحافة في البلاد دافعت ببطولة وشجاعة عن مصالح العراق

2019/06/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، في ذكرى عيد الصحافة العراقية، فيما أكد أن الصحافة في البلاد دافعت ببطولة وشجاعة

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