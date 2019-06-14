بروجردي: أمريكا تريد جعل المنطقة غير آمنة لبيع المزيد من أسلحتها

2019/06/14 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني علاء الدین بروجردي الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الاخیر على ناقلات النفط في بحر عمان قائلا: ان

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