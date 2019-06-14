احباط ترويج أكثر من مليون حبة مخدرة في بغداد

2019/06/14 | 21:47

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تدمير 28 وكراً لتنظيم داعشي في جزيرة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع قياده عمليات الجزيرة، نفذت عملية تفتيش مشتركة لصحراء ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على "مفرزة الكواتم" في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه "بعملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها وتميزت بالس

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، مقتل فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً بطلق ناري من ابن عمها، على خلفية خلاف عائلي، في قضاء قلعة دزة.

وقال المتحدث باسم شرطة إدارة رابرین في السليمانية، شورش إسماعيل، إن "

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