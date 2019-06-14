الاتصالات تنفي وجود خلل في خدمة الانترنت

2019/06/14 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، وجود ضعف حقيقي في خدمة الانترنيت العامة في البلاد، مؤكدة انها اعطال وقتية.وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان "تشغيل بوابات النفاذ من خلال شركة السلام العامة، قد اسهم بالسيطرة على موضوع تهريب السعات، وانعكس على تحسين جودة الانترنيت، الامر الذي رفد الاقتصاد الوطني".

واضافت ان "جزئية تعرض الاجهزة الفنية المستخدمة في البنى التحتية الى اعطال، يعتبر من الامور الواردة، حيث يكمن التحدي الاكبر في سرعة استجابة كوادر الوزارة لاصلاح هذه الاعطال واعادة الخدمة الى العمل".

واشارت الوزارة الى ان "هنالك بعض المتصيدين بالماء العكر الذين يحاولون بث الشائعات الهادفة للتشكيك بقدرة الوزارة الفنية، لاغراض ومكتسبات مادية او شخصية، حيث اخذت من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لنشر بعض الاخبار المفبركة التي تخص خدمة الانترنت".

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