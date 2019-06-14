ساعة هازارد الذهبية تلفت الأنظار في يومه الأول مع ريال مدريد

2019/06/14 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..جذب البلجيكي إيدين هازارد الأنظار إليه خلال تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير داخل ملعب “سانتياجو برنابيو” كلاعب جديد بين صفوف ريال مدريد الإسباني.اللاعب الدولي البلجيكي ارتدى قميص الريال لأول مرة مساء الخميس، بعد انضمامه لصفوف الفريق الملكي، قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 146 مليون يورو.وألقت الصحف الإسبانية والبريطانية الضوء على الساعة التي […]

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