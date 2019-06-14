ضبط 1926 مركبة تقف في اماكن «ذوي الاحتياجات»

2019/06/14 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 1926 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة لذوي الاحتيا

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