قطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرة انصار التيار الصدري

2019/06/14 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير استعداداً لتظاهرة انصار التيار الصدري.

وقال مصدر ان ‘القوات الامنية قطعت جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد’.

واضاف، انه ‘بعد قليل تنطلق تظاهرة لانصار التيار الصدري مطالبة باستذكار جريمة سبايكر ومحاسبة المقصرين’.

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