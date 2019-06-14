أمانة بغداد: مستمرون بفرز الأراضي السكنية

2019/06/14 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حيدر العذاري

نفذت امانة بغداد خلال المدة القليلة الماضية، حملة لرفع التجاوزات على الاراضي، تمهيدا لفرزها وتشييد دور سكنية كجزء من حل ازمة السكن، مشيرة الى ان الخدمات يتم تقديمها بشكل تدريجي واستنادا الى ارتفاع النسب المئوية للبناء.

وقال حكيم عبد الزهرة الناطق الاعلامي باسم الامانة في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان الامانة نفذت خلال المدة القليلة الماضية، حملة لرفع التجاوزات على الاراضي، بعد حملة إزالة الكتل الكونكريتية من مناطق عدة في العاصمة بغداد، تمهيدا لفرزها وتشييد دور سكنية كجزء من حل ازمة السكن فيها.

واشار الى ان عملية تقديم الخدمات، تصنف ضمن الاولويات لمناطق العاصمة، اذ تكون المناطق المشمولة بالتطوير هي المتضررة التي تعاني من الحفر والمطبات نتيجة لاعمال البنى التحتية وانتهاء العمر التصميمي بعد ان يتم تشخيص ذلك من قبل الدوائر البلدية، فضلا عن المحلات مكتملة البنى التحتية بعد انتهاء اعمال مد الانابيب الرئيسة لتصريف مياه الصرف الصحي والامطار.

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