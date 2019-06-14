2019/06/14 | 22:01

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ترامب يشكر آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، عن شكره

لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على جهوده لتسهيل التواصل مع

إيران وسط تصعيد التوتر معها.

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