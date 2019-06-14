2019/06/14 | 22:01

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هذا ما قاله بوتين لروحاني على هامش قمة شانغهاي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الايراني حسن روحاني على

هامش قمة شانغهاي في قرقيزيا : نشكر ايران لإنقاذ ١١ من

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