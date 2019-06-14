ارتفاع طفيف باسعار سلة نفط اوبك

2019/06/14 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة / اوبك / ارتفاعا طفيفا في تعاملاتها اليومية لتصل الى /61.51 / دولارا للبرميل الواحد.وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك / الصادرة اليوم ان ” سعر نفط /اوبك/ بلغ / 61.51/ دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ / 61.01 / دولارا للبرميل في اليوم الذي سبقه “.[…]

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