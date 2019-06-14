استمرار الاختبار البحري لغواصة نووية روسية ضخمة

2019/06/14 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يتواصل الاختبار البحري لغواصة “الأمير فلاديمير”النووية الاستراتيجية الروسية من مشروع ” بوريه – آ” في مصنع السفن بمدينة سيفيرودفينسك في بحر بارنتس الشمالي.وقد نشرت شبكة الإنترنت صورة جديدة أكثر وضوحا للغواصة الروسية الضخمة التي يبلغ طولها 170 مترا ما سمح للخبراء بتقييم مواصفاتها الجديدة.وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت بأن عدد […]

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