2019/06/14 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سلوكيات إيران غير مقبولة ويجب أن تتوقف..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة صحيفة صدى الالكترونية.

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