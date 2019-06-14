النقل تدشن 3 خطوط داخل صلاح الدين

2019/06/14 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتحت وزارة النقل، ثلاثة خطوط داخل صلاح الدين لخدمة اهالي المحافظة.

وذكر بيان للوزارة "استمرارا لجهودها الخاصة بتطوير النقل الداخلي في المحافظات العراقية، افتتحت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفوداحدى تشكلات وزارة النقل ثلاثة خطوط داخل محافظة صلاح الدين بعد تخصيص عدد من حافلات النقل الداخلي الحديثة نوع {King Long} للعمل فيها بالتنسيق مع مجلس المحافظة والجهات المعنية".وبينت الشركة "سيتم إنطلاق المسار الاول من ساحة الاحتفالات بالمحافظة مرورا بشارع الاربعين ومستشفى تكريت ثم الى المحطة الرئيسة".وتابعت "أما الخط الثاني ينطلق مساره من حي الزهور - سيطرة الانواء - وصولا الى المحطة الرئيسية، فيما ينطلق المسار الثالث من حولي القادسية - والاقسام الداخلية- شارع البلاج ثم وصولا الى المحطة الرئيسة".انتهى

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