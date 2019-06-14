2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد عشرة كيلومترات من جنوب الجزائر العاصمة، يقع سجن الحراش الكبير، وتحكي جدرانه وزنازينه قصصا كثيرة عن الثوريين الوطنيين أيام الاحتلال الفرنسي، وعن المعتقلين الإسلاميين في حقبة العشرية السوداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر سعدان وسجن الحراش.. قصة رجل المهمات القذرة بالجزائر) نشر أولاً على موقع (قناة الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر سعدان وسجن الحراش.. قصة رجل المهمات القذرة بالجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الجزيرة).