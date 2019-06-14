2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط مركبة بعد سرقتها في محافظة الطائف وبداخلها طفل.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط جانٍ عشريني سرق مركبة وبداخلها طفل في الطائف صحيفة صدى الالكترونية.

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