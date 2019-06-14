وزير الخارجية البريطاني: إيران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن هجمات بحر عمان

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، أن إيران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس

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