2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية) نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرؤية الاماراتية).