2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة عن أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من سحب ناقلة النفط النرويجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوارق إيرانية سريعة تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية المعطوبة) نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوارق إيرانية سريعة تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية المعطوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرؤية الاماراتية).