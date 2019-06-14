رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).وقالت الهيئة العامة ل...

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