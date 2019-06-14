2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.ووفقاً لمصادر "س...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).