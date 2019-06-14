2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح رجال الأمن بشرطة محافظة الطائف، مساء اليوم، بمواطن في العقد الثاني من عمره بعد سرقته سيارة وبداخلها طفل في الثالثة من عمره.وقال المتحدث الإع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطائف تطيح بمواطن سرق سيارة وبداخلها طفل بعد ساعات من البلاغ) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطائف تطيح بمواطن سرق سيارة وبداخلها طفل بعد ساعات من البلاغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).