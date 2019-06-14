استمرار تسليم «الفيلل الجاهزة» في 20 مشروعًا لـ«سكني» بـ7 مناطق

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفيلل الجاهزة في عددٍ من المشاريع المنتشرة بعددٍ من مناطق المملكة.واستمر التسليم خلال شهر مايو الما...

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