غوتيريش يطالب بتحقيق حول الهجمات على ناقلات النفط في الخليج

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، ما أثار مخاوف...

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