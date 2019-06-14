القبض على مواطن بالطائف سرق مركبة بداخلها طفل

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على مواطن سرق مركبة بداخلها طفل (3 أعوام) في محافظة الطائف، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وقال الم...

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