«الداخلية»: المقطع المتداول لاستهتار ورعونة في «صباح الناصر».. قديم

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن مقطع الفيديو، المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي ويتضمن استهتاراً ورعونة في منطقة صباح الناصر، قديم وانه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه تلك الواقعة آنذاك.وأهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة والحقيقة فيما يتم بثه او تداوله، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للجميع …

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