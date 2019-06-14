العتيبي: يصعب التثبت من فيديو القارب الإيراني

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أنه يصعب التثبت من أن القارب في الفيديو الذي وزعه الأمريكيون تابع للحرس الثوري الإيراني.

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