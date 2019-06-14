وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: سنعمل على بناء توافق دولي

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبس الإلكتروني – قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل على بناء توافق دولي، بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط.وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي.

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