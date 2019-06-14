شركات روسية وأوروبية تبدي اهتمامها بالاستثمار في نفط وغاز لبنان

2019/06/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، أن شركات دولية كبرى روسية وأوروبية، تزور بيروت تباعاً، وتبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

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