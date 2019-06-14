2019/06/14 | 22:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (14 حزيران 2019)، بان قذيفتي هاون سقطتا على قرية زراعية جنو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط قذيفتي هاون على قرية جنوب ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (14 حزيران 2019)، بان قذيفتي هاون سقطتا على قرية زراعية جنو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط قذيفتي هاون على قرية جنوب ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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