سقوط قذيفتي هاون على قرية جنوب ديالى

2019/06/14 | 22:17

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (14 حزيران 2019)، بان قذيفتي هاون سقطتا على قرية زراعية جنو...





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