بكمين محكم.. اجرام بغداد: اعتقال عصابتين بحوزتهما اكثر من مليون حبة مخدرة

2019/06/14 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال عصابتين بحوزتهما اكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز"،

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