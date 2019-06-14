لجنة صحة المثنى لـ

2019/06/14 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الصحة في محافظة المثنى عمار ال غريب، في تصريح خص به "العهد نيوز، اليوم الجمعة، ان محافظة المثنى تعاني من نقص كبير

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