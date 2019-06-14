مسؤول أميركي: زوارق إيرانية تعيق سحب ناقلة ببحر عمان

2019/06/14 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قطر ناقلة النفط "فرونت ألتير" في خليج عمان.وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، مساء الجمعة، أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من قطر ناقلة النفط النرويجية

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