شاهد .. قناص سعودي يصطاد رؤوس ميليشيا الحوثي على جبال رزاح بصعدة

2019/06/14 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي فيديو لأحد قناصي اللواء الثامن عشر السعودي المرابط بالعمق اليمني، بإشادة واسعة من المغردين، وذلك بعد تمكنه من قنص جماجم ميليشيات الحوثي الإرهابية ...

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