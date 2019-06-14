ضبط مليون حبة مخدرة في بغداد

2019/06/14 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال عصابتين بحوزتهما أكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان، انه “بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية، تم نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية اسفر عن القاء القبض على (عصابتين) وبالجرم المشهود متخصصة بتجارة الحبوب المخدرة […]

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