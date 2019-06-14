2019/06/14 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : قال مسؤولون في العراق إن تعديلات مقترحة لقانون التدخين ستقدم قريبا إلى البرلمان لإقرارها، بهدف الحد من التدخين.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفيفي تصريحات صحفية : ” إن قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله.” وأوضح الحلفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التدخين في العراق : 20 وفاة بالدقيقة .. 2 مليون دولار يوميا … 20% من طلبة المدارس مدخنون !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفيفي تصريحات صحفية : ” إن قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله.” وأوضح الحلفي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التدخين في العراق : 20 وفاة بالدقيقة .. 2 مليون دولار يوميا … 20% من طلبة المدارس مدخنون !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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