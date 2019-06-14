التدخين في العراق : 20 وفاة بالدقيقة .. 2 مليون دولار يوميا … 20% من طلبة المدارس مدخنون !

2019/06/14 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال مسؤولون في العراق إن تعديلات مقترحة لقانون التدخين ستقدم قريبا إلى البرلمان لإقرارها، بهدف الحد من التدخين.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ثامر الحلفيفي تصريحات صحفية : ” إن قانون التدخين رقم 19 لعام 2012 لا يكفي لمكافحة التدخين، ووزارة الصحة راجعته وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديله.” وأوضح الحلفي […]

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