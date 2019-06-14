English | كوردى

الطائف.. ضبط مركبة «مسروقة» بداخلها طفل 


الطائف.. ضبط مركبة «مسروقة» بداخلها طفل 
2019/06/14 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مركبة بعد سرقتها في محافظة الطائف، وبداخلها طفل في الثالثة من العمر.وأوضحت الشرطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائف.. ضبط مركبة «مسروقة» بداخلها طفل ) نشر أولاً على موقع (اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائف.. ضبط مركبة «مسروقة» بداخلها طفل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم).

كامل التفاصيل في: اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا