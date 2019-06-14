2019/06/14 | 22:32

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الشيخ الملا من برلين : نطالب بإنزال القصاص العادل بحق القتلة الذين نفذوا جريمة سبايكر

طالب رئيس جماعة العراق الشيخ خالد الملا بإنزال القصاص العادل بحق

القتلة والمجرمين الذين نفذوا جريمة سبايكر وكشف الجهات التي تقف

خلفهم ومن يدعمهم.الشيخ الملا وفي تصريح على هامش المؤتمر الذي عقد في العاصمة

الألمانية برلين لإدانة المجزرة في ذكراها السنوية الخامسة اوضح ان

المؤتمر برعاية الخارجية الالمانية وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية

لتعارف الاديان للتحدث عن جريمة العصر التي استهدف بها ابناء العراق

وذبحوا على ايدي عصابات البعث.

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