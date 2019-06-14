2019/06/14 | 22:32

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بالصور..



برلين تستضيف مؤتمرا لإدانة مجزرة سبايكر

عقد في العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً موسعاً لادانة مجزرة سبايكر

في ذكراها السنوية الخامسةالمؤتمر الذي اقيم بدعوة ورعاية الخارجية الألمانية شارك فيه عدد من

السفراء والدبلوماسيين الاوربيين والعرب ونخب اعلامية وسياسية فاعلة ،

وشهد المؤتمر إقامة ورش عمل اعلامية وحقوقية وسياسية للتعريف بهذه

الجريمة النكراء وادانة خطاب الكراهية وفتاوى التكفير المدعومة

اقليمياً.

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